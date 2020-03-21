ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن القوات التركية تعرضت لخسائر كبيرة في المعدات والأرواح بعد استهداف مقراتهم ومعداتهم العسكرية في قاعدة معيتيقة الجوية خلال الفترة الماضية ما أجبرهم على الخروج من القاعدة لمعسكرات ومقرات أخرى.

المسماري قال في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إن العمليات ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة مستمرة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لم تصدر أي قرار حول تجميد العمليات العسكرية لأنها ما زالت ملتزمة بهدنة وقف إطلاق النار الموقعة في 12 يناير الماضي.

وأوضح أن العمليات بعد الموافقة على الهدنة هي لردع الميليشيات الإرهابية التي تحاول منذ أكثر من أسبوعين القيام بهجوم على كل محاور القتال سواء شرق مصراتة أو في طرابلس.

وكشف المسماري عن قضاء القوات المسلحة على عناصر إرهابية مطلوبة للجيش وكذلك جرى القضاء على تجمعات لهذه العناصر وأسلحة تابعة لها خلال الساعات الماضية في اشتباكات متواصلة في العاصمة طرابلس.

أما عن الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش لمجابهة فيروس كورونا لفت إلى أنه يخضع حالياً والمرافقين له للحجر الطبي بعد مهمة عمل خارجية التقوا خلالها إعلاميين من مختلف الدول، لافتاً إلى أن القيادة العامة رأت إخضاعهم للحجر الطبي.

وشدد على أنه لم تظهر عليهم أعراض الإصابة ويقيمون حالياً في مكان جيد وفرته لهم قيادة الجيش، مبيناً أن القيادة العامة للجيش منذ البداية قامت بخطوات تتعلق بالأمن القومي تتمثل في تشكيل لجنة تعمل على مستوى ليبيا وتصدر بياناته.

وأعرب عن أمله في التزام الليبيين بتوجيهات اللجنة لمواجهة وباء كورونا، مؤكداً أن الخط الأول في المقاومة هو تقييد الحركة إلا للضرورة وتوحيد الجهود مع الدولة لمكافحة الوباء.

المسماري شدد على أن قيادة الجيش لديها سرايا خاصة بإدارة الكيمياء موزعة على المدن خاصة المكتظة بالسكان مثل بنغازي، مشيراً إلى أن إدارة الكيمياء أرسلت بعض القوافل إلى قطاعات العمليات العسكرية سواء في شرق مصراتة أو طرابلس لتعقيم وتكثيف العمل الميداني للتحصين ضد الوباء.

ونوّه إلى أن الوضع في ليبيا مطمئن حيث لا توجد حالات في ليبيا معلن عنها إلى الآن، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يقتضي ضرورة الالتزام بتعليمات المختصين.

وبيّن أن منع التجول ليس تقييداً للحرية وإنما تقييد للوباء، داعياً المواطنين لعدم الاستهانة بالأمر قائلاً هناك دول فعلت ذلك والآن تدفع الضريبة وأصبحت تتطلع لمنحة من الله بعد أن عجزت تدابير الأرض.