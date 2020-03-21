الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، مجددا تأكيده بأن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب ضد الفيروس.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي يومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا، أنه بلاده تنسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن واشنطن أغلقت المدارس وأوقفت دفع القروض وقامت بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب.

وطلب الرئيس الأمريكي السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات من دون إضافة فوائد عليهم، كما أشار إلى أنه سيتم درس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين، مشددا على أن بلاده ستنتصر في هذه الحرب وستتعلم الكثير من هذه الأزمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود مع كندا يدخل حيز التنفيذ اليوم.

المصدر:RT