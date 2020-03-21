الولايات المتحدة – يستخدم المطورون مهاراتهم لمساعدة الناس على تجنب أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

ووقع تطوير تطبيقين جديدين يعتمدان بيانات مواقع المستخدمين لإعلامهم إذا كانوا بصدد عبور مسارات بها مصابون بالفيروس.

ويحمل التطبيق الأول اسم Private Kit: Safe Paths، والذي وقع تطويره من قبل مختبر الأبحاث الأمريكي MIT Media La، يتيح للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا مشاركة بيانات مواقعهم، ما يسمح للآخرين بتلقي تنبيه دون الكشف عن هوية المصاب.

وأكد مطورو التطبيق أن البيانات التي تتم مشاركتها مشفرة وأن مشاركة المعلومات تحدث فقط وفق اختيار المستخدم.

ويركز التطبيق الثاني، الذي وقع تطويره بواسطة مؤسسة Bosco، والذي يحمل اسم Bosco app، على الحفاظ على سلامة الأطفال من خلال تحليل مواقعهم وبناء خارطة باستخدام البيانات التي يتم الرجوع إليها مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالفحوصات المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الطفل قد وصل إلى مسافة 300 قدم من شخص مصاب، ويتم تنبيه الوالدين حينها، برابط إلى المعلومات ذات الصلة التي تنشرها وزارة الصحة.

ويشار إلى أنه عند الإصابة بفيروس كورونا، يُطلب من الشخص عزل نفسه إلى جانب تتبع مساراته السابقة حتى يتمكن المسؤولون من اختبار أولئك الذين ربما تواصلوا معه قبل ظهور الأعراض.

والآن، يأمل مختبر MIT أن يجعل العملية أسهل مع التطبيق الجديد الذي يتيح للجمهور معرفة، عبر هواتفهم الذكية، إذا كانوا خالطوا شخصا حاملا للمرض ممن شاركوا معلوماتهم عبر التطبيق، ولكن دون الكشف عن هوياتهم.

وبإمكان مستخدم التطبيق الذي تتبين إصابته بفيروس كورونا مشاركة بيانات موقعه مع مسؤولي الصحة، الذين يمكنهم عندئذ نشر بيانات الموقع، ويمكن مشاركة معلومات الموقع، بعد تجريدها من أي معلومات تنتهك خصوصية صاحبها، على تطبيقات الوسائط الاجتماعية للسماح للآخرين بمعرفة إن كانت مساراتهم تقاطعت مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

المصدر: ديلي ميل