روسيا – أعلنت مصادر في شركة Android Technology الروسية أن الروبوتات التي تطورها لتعمل في الفضاء ستتزود بأنظمة الذكاء الصناعي.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن الخبراء فيها يعملون حاليا على تطوير أنظمة ذكاء صناعي خاصة، وهذه الأنظمة ستمنح الروبوتات القدرة على تلقي المعلومات والأوامر وتحليل البيانات والمعلومات كما يحللها دماغ طفل يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات تقريبا.

وبالإضافة إلى تلك الأنظمة تعمل Android Technology حاليا على تطوير مكونات إلكترونية ومعدات للروبوتات قادرة على العمل في الظروف الفضائية القاسية، ولها القدرة على تحمل الإشعاعات الضارة وتقلبات الضغط الكبيرة والفروقات الشديدة في درجات الحرارة.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن هذه التقنيات التي يعمل الخبراء على تطويرها وتعديلها حاليا لم ينتج مثيل لها من قبل.

ولـ Android Technology خبرة كبيرة في مجال تطوير الروبوتات الفضائية، وكانت شريكا أساسيا في تطوير الروبوت الروسي الفضائي “فيودور” الذي أرسل في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في أغسطس 2019، ونجح في أداء عدة مهام على المحطة ليعود إلى الأرض في سبتمبر من العام نفسه.

المصدر: نوفوستي