لبنان – تماثل 5 مصابين بفيروس كورونا في لبنان للشفاء، في حصيلة جديدة أعلن عنها مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

ولفت المستشفى في تقريره اليومي إلى أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي تم عزلها في المستشفى وصل إلى 56 حالة.

وأكد المستشفى امتثال حالتين مصابتين بفيروس كورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية، وتخلصهما من كافة أعراض المرض، ما يرفع مجموع الحالات التي شفيت تماما إلى 5.

وأكد التقرير أن وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، والجميع يتلقى العناية اللازمة في وحدة العزل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 163.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام