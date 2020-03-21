مصر – استنكرت فرنسا ما وصفته بـالتحريف” لتصريحات سفيرها لدى مصر ستيفان روماتيه، حيث زعمت وسائل إعلام بأن الدبلوماسي الفرنسي شن هجوما على القاهرة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكدت السفارة الفرنسية بالقاهرة، أنه تم ترجمة جزء من تصريحات السفير “بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية”، مشيرة إلى أن الترجمة ” لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، والتي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال فيديو” للسفير.

وأوضحت أن سفير فرنسا لد القاهرة كان يخاطب وباللغة الفرنسية الجالية الفرنسية في مصر من خلال هذا التسجيل المصور والذي تم نشره أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان، إلى أن السفير ستيفان روماتيه تحدث في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا “كوفيد 19” عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر.

وقد زعمت بعض وسائل الإعلام بأن السفير الفرنسي صرح بأن “مصر ستعزل عن بقية العالم، على غرار الكثير من الدول بسبب انقطاع رحلات الطيران”.

بينما كانت الترجمة الصحيحة: “ابتداء من اليوم ستعزل مصر نفسها تدريجيا عن العالم، كما تفعل باقي الدول، بسبب توقف رحلات الطيران الجوية المتجهة إلى فرنسا”.

المصدر: RT