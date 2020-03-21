فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، امس تعافي 17 مصابا بفيروس “كورونا” ممن كانوا بالعزل في بيت لحم في الضفة الغربية.

وأكدت الوزيرة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مدينة سلفيت، لشخص عائد من باكستان وينحدر من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية​​​.

بدورها رفعت وزارة الصحة الحجر عن المحجورين في فندق أنجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم لالتزامهم في الحجز المنزلي 14 يوما.

وكان قد وصل عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس “كورونا” إلى 48 وتعافى منهم اليوم 17 ليستقر العدد على 31.

المصدر: وكالات