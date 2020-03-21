الولايات المتحدة – أعلنت شركة غوغل أنها دشنت موقعا إلكترونيا يركز على أمريكا ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بكورونا، في مسعى لإبطاء انتشار الفيروس هناك.

وكان سندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، قد قال في منشور على الإنترنت، قبل أسبوع إن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تتعاون مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس الجاري. لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية وقالت الشركة إنها ستطلق الموقع هذا الأسبوع.

ويحتوي موقع (غوغل دوت كوم/كوفيد 19) على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وقالت الشركة إنه سيكون متاحا بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات