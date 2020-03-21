إسبانيا – يقضي ليونيل ميسي وكل زملائه في برشلونة، عطلة إجبارية في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي وصل إلى مستويات خطيرة في أوروبا، مما أدى إلى تأجيل كل المسابقات الرياضة.

الدخول في عزلة طوعية لم يمنع ميسي من تكريس معظم وقت فراغه للتدريب المكثف، ليحافظ على لياقته ورشاقته استعدادا لاستئناف الأنشطة الرياضية في إسبانيا في أي وقت.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لميسي وهو يقوم بتدريبات شاقة في أحدى الصالات الرياضية.

وفضل ميسي التدريب مع نجله الأصغر، تشيرو، صاحب العامين، ربما رغبة منه ليغرس فيه الاهتمام بالرياضة

منذ الطفولة المبكرة.

يذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا”، قررت في الـ12 من الشهر الجاري، تعليق كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل في ظل تفشي كورونا.

ويتصدر برشلونة مسابقة “الليغا” برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

المصدر: sports.ru + RT