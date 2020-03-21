إسبانيا – روى الدولي البيلاروسي السابق، ألكسندر غليب، لاعب خط وسط فريق برشلونة سابقا، “واقعة” حدثت ذات مرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وفي هذا الصدد، قال غليب: “لم يكن يرفع أحد صوته على ميسي خلال التدريبات، ولكن غوارديولا صرخ عليه ذات مرة، فركل ليو الكرة وترك التدريب. ثم اقترب تشافي وقال: هل تسمع يا بيب، هذا ليو. اهدأ”.

وتابع البيلاروسي: “كنا نتحدث عنه (ليو) بالهمس عندما كان يسجل هدفا بطريقة جنونية. نحن الأجانب – أنا وهنري وماركيز وغوديونسن- نهمس لبعضنا: هل رأيتم ما الذي فعله الصغير اليوم؟. هم أيضا نجوم، ولكن كانوا يتحدثون عنه هكذا… كانوا هم أيضا يحترمون أنفسهم”.

واختتتم غليب حديثه في مقابلة مع قناة “فاتسكو لايف” على موقع “YouTube”: “ميسي لاعب مميز. بالطبع، لم يكن هناك أي حسد. ببساطة الجميع كانوا يفهمون بأنه الأفضل. ليو هو الملك”.

يذكر أن ألكسندر غليب، البالغ من العمر 38 عاما، لعب في صفوف برشلونة خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وتوج معه بلقب بطل الليغا الإسبانية وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعتزل بحلول مارس 2020، في النادي البيلاروسي “إيسلوتش”.

أما بيب غوارديولا (49 عاما) المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي، فقد أشرف على تدريب برشلونة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، وقاده في العام 2009، إلى تحقيق سداسية تاريخية (لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكذلك السوبر الأوروبي”.

المصدر: وكالات