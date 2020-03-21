ليبيا – عقد اليوم السبت اجتماع ترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج بحضور مديري الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الاجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض مديري الإدارات البيانات الواردة من المواطنين العالقين في الدول العربية والأوربية والآسيوية لمتابعة أوضاعهم وما يمكن تقديمه لهم من مساعدات لمواجهة أعباء الحياة في الدول الموجودين فيها والتي أقفلت حدودها وتم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتوحيد الجهود في مكافحة هذا الوباء.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لمديري الإدارات على أهمية التواصل مع المواطنين العالقين في الخارج وتقديم بيانات واضحة ودقيقة بالخصوص.

وطمأن الحويج الشعب الليبي بأن أوضاع الجالية الليبية في الخارج بما فيها من هم في الدول ذات الانتشار الكبير للوباء بخير وأضاعهم الصحية سليمة، مؤكداً على ضرورة الالتزام من أعضاء الجاليات الليبية في الخارج بتعليمات الدول المتواجدين فيها ضمانا لسلامتهم وسلامة أسرهم وذويهم.

كما أعلن خلال الاجتماع عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة وباء كورونا المستجد (COVID-19) وتم تكليف مدير إدارة الإعلام الخارجي مالك الشريف ناطقاً رسمياً باسم خلية الأزمة.

وأثنى الحضور على مبادرة الوزير لإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والاوبئة والذي اعتمدته الحكومة بفتح حساب للصندوق رقم (711711) بمصرف التجارة والتنمية ودعا الحضور كافة الليبيين للمساهمة المجتمعية من اجل المشاركة لمكافحة هذا الوباء الفتاك.