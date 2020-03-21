ليبيا – عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اجتماعا اليوم السبت بمدينة بنغازي مع مدير مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية وبحضور رئيس لجنة الاستشارية الطبية الدكتورة فتحية العريبي وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري لبحث تنفيذ إجراءات احترازية مشددة و وقائية لمواجهة فيروس “كورونا” وللوقوف على الاحتياجات وتجهيزات الفنية والطبية .

وزير الصحة استمع خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى شرح وافي من مدير عام مستشفى الكويفية حول الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة وزارة الصحة للتعامل مع جميع الفيروسات والأمراض المستجدة مثل فيروس “كورونا” في حالة اكتشاف حالات مصابة.

ووجه وزير الصحة إلى ضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد واتخاذ الاجراءات الاحترازية بكافة القطاعات والمؤسسات الطبية وذلك بتكثيف الندوات التوعوية والإرشادية للوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية خاصة فيروس “كورونا” ورفع الوعي عن الفيروس وأعراضه وكيفية التعامل في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس مع ضرورة تفعيل دور مكاتب التوعية وتثقيف الصحي.

كما شدد على التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة التابعة للقطاع أهمها جهاز الامداد الطبي وجهاز الاسعاف والطوارئ والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورفع الوعي والتثقيف للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين بكافة فئاتهم العمرية بالمجتمع.

وأكد بأنه تم وضع خطة متكاملة لمواجهة والإكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بالفيروس من خلال فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة من خلال الإنذار المبكر، مشيرآ الي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية للازمة وتشكيل غرفة عمليات من خلال اللجنة الاستشارية لتلقي البلاغات ومتابعة الحالات على مدار الـ 24ساعة.