ليبيا – حطّت طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl » بمطار معيتيقة الدولي أمس الجمعه حاملةً على متنها جهاز PCR (جهاز مخبري يستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد) أحد أحدث الأجهزة التي أنتجتها شركة Rotor-Gene Q مقدّم من شركة «الفا الطبية».

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قالت إنه وبحسب تصريح مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود فإن الجهاز وصل مع كامل ملحقاته وسيستخدم لرفع جاهزية مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة عن تقديره لجهود رئيس جهاز الإسعاف الطائر الكابتن فتحي ناجي وجهود مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية خالد شعبان والقنصل الليبي المكلّف بدولة تونس فاضل القريو لتسهيل إجراءات وصول الجهاز إلى ليبيا.