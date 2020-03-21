ماليزيا – أعلنت سلطات ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، اليوم السبت، عن تسجيلها إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية سبع وفيات ونحو 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وفي ماليزيا، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية لليوم السابع على التوالي مائة شخص، إذ أكد المدير العام لمصلحة الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، اليوم عن حالة وفاة (والضحية رجل في سن 50 عاما) و153 إصابة مؤكدة جديدة.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى أربع وفيات و1183 إصابة مؤكدة، أي أعلى حصيلة مصابين في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأشار المسؤول إلى أن 90 حالة على الأقل من الإصابات الجديدة مرتبطة بتجمع إسلامي نظم أواخر شهر فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور بحضور نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

وفي إندونيسيا المجاورة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها ست وفيات و81 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 38 وفاة (وهذه حصيلة أعلى مما سجل في أي دولة أخرى بالمنطقة) و450 إصابة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 45 حالة إصابة جديدة، وبلغت بذلك حصيلة المصابين 307 أشخاص، بعد يوم من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى 19.

المصدر: Malaysia Kini + رويترز