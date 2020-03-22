الولايات المتحدة – كانت التحركات الطارئة للبنوك المركزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على رأس الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي.

كما تستمر الدول في اتخاذ المزيد من التدابير وعمليات الإغلاق لكن الوباء يواصل انتشاره ويزيد ضحاياه من البشر وسط نزيف مستمر للاقتصاد والأسواق.

الاحتياطي الفيدرالي يفاجئ العالم مجدداً بخفض معدل الفائدة لـ”صفر”

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع طارئ للمرة الثانية هذا العام، مع إطلاق برنامج لزيادة حيازته من السندات.

في اجتماع طارئ.. المركزي الياباني يعزز مشتريات الأصول لمكافحة الكورونا

قرر البنك المركزي الياباني تعزيز مشتريات الأصول في اجتماع طارئ بهدف دعم اقتصاد البلاد، لينضم بذلك إلى نظرائه حول العالم في مساعي تخفيف تداعيات كورونا.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الفائدة السالبة ليست خياراً في المرحلة القادمة

استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة للنطاق السالب كخطوة تالية لدعم الاقتصاد أمام صدمة وباء كورونا.

البنوك الأمريكية الكبرى توقف عمليات إعادة شراء الأسهم

تعهدت البنوك الأمريكية الكبرى بوقف عمليات إعادة شراء الأسهم الخاصة بها خلال الربع الثاني من العالم الحالي، في محاولة للتركيز على دعم الشركات والاقتصاد الأوسع وسط تفشي الوباء الصيني.

جولدمان ساكس يحذر: الأسهم الأمريكية لم تصل للقاع بعد

حذر بنك “جولدمان ساكس” من أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” للأسهم الأمريكية لم يصل إلى القاع بعد، رغم الموجة البيعية الحالية في الأسواق العالمية.

ترامب: أزمة كورونا قد تستمر حتى أغسطس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتشار فيروس كورونا قد يستمر في الولايات المتحدة حتى أغسطس/آب المقبل.

جولدمان ساكس يتوقع انكماش اقتصاد الصين 9% خلال الربع الأول

توقع بنك “جولدمان ساكس” انكماش اقتصاد الصين بنحو 9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بفعل أزمة فيروس كورونا.

في بيان نادر..وكالة الطاقة وأوبك يحذران من خسائر الدول النامية

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ووكالة الطاقة الدولية من أن عوائد النفط والغاز في الدول النامية قد تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقدين حال استمرار الظروف الحالية في سوق الطاقة.

“فولكس فاجن” تعتزم إغلاق معظم مصانعها الأوروبية وسط أزمة كورونا

تستعد شركة “فولكس فاجن” الألمانية لصناعة السيارات، لإغلاق معظم مصانعها الأوروبية لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في ظل تفاقم أزمة انتشار وباء كورونا.

صحيفة: إدارة ترامب تطلب تمويلاً 850 مليار دولار لدعم الاقتصاد

ذكر تقرير صحفي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت الكونجرس بالموافقة على حزمة تحفيزية بقيمة 850 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد المتضرر جراء “كورونا”.

الفيدرالي يعلن تسهيلات ائتمانية لتوفير التمويل للشركات

أعلن الاحتياطي الفيدرالي إجراءات لمساعدة الشركات الأمريكية التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل قصير الآجل وسط الاضطرابات الناجمة عن تفشي كورونا.

وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لوضع الأموال في أيدي المواطنين

مباشر: قال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن الإدارة الأمريكية تريد على الفور منح المواطنين أموال وسط أزمة فيروس كورونا.

“ستاندرد آند بورز” تتوقع ركود الاقتصاد العالمي في 2020

حذرت وكالة التصينف الائتماني “ستاندرد آند بورز” من وقوع الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود في العالم الجاري بسبب تداعيات كورونا.

بريطانيا تقدم قروضاً بقيمة 400 مليار دولار للشركات لمواجهة كورونا

أعلن الحكومة البريطانية إجراءات مالية جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا على رأسها تقديم ما يصل إلى 400 مليار دولار في قروض للشركات.

“جولدمان ساكس” يتوقع تراجع أسعار النفط لـ20 دولاراً

خفض بنك “جولدمان ساكس” تقديرات أسعار النفط مع استمرار ضغوط انتشار فيروس كورونا على الطلب بشأن الخام.

الاتحاد الأوروبي يغلق الحدود لمدة 30 يوماً لمنع تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه إغلاق الحدود الخارجية لمدة 30 يومًا في محاولة جديدة لإبطاء انتشار وباء كورونا.

ترامب يعتزم إغلاق الحدود مع كندا لمنع تفشي كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تغلق حدودها مع كندا أمام السفر غير الضروري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

“دويتشه بنك” يتوقع أكبر انكماش اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة

توقع “دويتشه بنك” انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 13 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة سنوية، في هبوط سيكون الأسوأ في تاريخ البلاد.

مع انهيار أسعار النفط..روسيا تواجه عجزاً مالياً 39 مليار دولار

وقع وزير المالية الروسي أن بلاده ستواجه فجوة في الموازنة بقيمة 39 مليار دولار في العام الجاري؛ الحالي بفعل انخفاض عوائد النفط والغاز.

“هوندا” و”بي.إم.دبيلو” يغلقان مصانعهم في الولايات المتحدة وأوروبا

أعلنت “هوندا” و “بي.إم.دبليو” خططهما لإغلاق مصانعهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع بسبب الانخفاض المتوقع في الطلب على السيارات نتيجة لتفشي كورونا.

ترامب: أحرزنا تقدماً في تجارب لقاح فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً في التجارب المتعلقة بإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

بورصة نيويورك تعتزم إغلاق قاعات التداول لمنع انتشار كورونا

أعلنت بورصة نيويورك أنها ستغلق مؤقتًا قاعاتها على أن يصبح التداول إلكترونياً بالكامل لمنع تفشي فيروس كورونا.

المركزي الأوروبي يطلق برنامجاً طارئاً لشراء الأصول بـ750 مليار يورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي خطط لشراء مزيد من السندات بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو (820 مليار دولار)، في اجتماع طارئ.

الفيدرالي يوسع برنامج تبادل العملات لإنهاء أزمة نقص الدولار

أعلن الاحتياطي الفيدرالي توسيع برنامج تبادل العملات ليشمل بنوك مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم، مع تزايد الطلب على الدولار.

بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة ويعزز مشتريات السندات باجتماع طارئ

قرر بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة في اجتماع طارئ جديد مع تعزيز برنامج شراء السندات، في سياق جهود تعويض الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن تفشي الكورونا.

“جي.بي.مورجان” يتوقع ركود اقتصادات الأسواق الناشئة بحلول منتصف العام

توقع بنك “جي بي مورجان” أن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا سيدفع الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى الركود بحلول منتصف العام الجاري.

العمل الدولية: كورونا قد يكلف العالم 25 مليون وظيفة

ذكرت منظمة العمل الدولية أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا قد تقضي على حوالي 25 مليون وظيفة حول العالم.

ترامب عن حرب أسعار النفط: سأتدخل في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل في حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب.

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام صندوق الإنقاذ فوراً

طالب رئيس وزراء إيطاليا الاتحاد الأوروبي باستخدام صندوق الإنقاذ للتعامل مع الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، مع معاناة روما من تفشي الوباء بشكل حاد مؤخراً.

الفيدرالي يعتزم ضخ سيولة تريليون دولار في الأسواق يومياً

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك ضخ سيولة إضاقية بقيمة تريليون دولار في أسواق الاقتراض قصيرة الآجل بشكل يومي.

“بنك أوف أمريكا”: استعدوا لفقدان الوظائف والثروات مع انطلاق الركود

قال “بنك أوف أمريكا” إن الركود الناجم عن انتشار فيروس “كوفيد-19” لم يعد بالإمكان تجنبه لأنه أصبح واقعاً بالفعل، محذراً من فقدان الوظائف وتدمير الثروات.

وكالات