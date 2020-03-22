أول تعليق لفلايني بعد تأكيد إصابته بكورونا

أول تعليق لفلايني بعد تأكيد إصابته بكورونا

الصين – علق البلجيكي مروان فلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، للمرة الأولى على إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن.

وكتب فلايني على حسابه في “إنستغرام”: “أصدقائي الأعزاء.. خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية”.

وأضاف الدولي البلجيكي السابق: “عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي”.

وأكمل: “شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم. سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت ممكن”.

وكان النادي الصيني أعلن في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الأحد، إصابة فلايني بالعدوى.

وبات بذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أول لاعب من الدوري الصيني لكرة القدم، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات