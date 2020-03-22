إسبانيا – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيلها نحو 400 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1326 إلى 1720 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في إسبانيا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 24926 إلى 28572 إصابة، وقد تعافى 2575 من المرضى.

ولا تزال منطقة مدريد أكبر بؤرة للوباء في إسبانيا، وسجلت هناك 9702 من إجمالي عدد الإصابات.

المصدر: تاس