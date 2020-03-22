السلطات الروسية: 137 مصابا بكورونا في موسكو حتى الآن بينهم طفل

السلطات الروسية: 137 مصابا بكورونا في موسكو حتى الآن بينهم طفل

روسيا – بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو 137 حالة، بينهم طفل، حسبما أورد مسؤول في خلية الأزمة الخاصة بمواجهة الفيروس، مساء امس السبت.

وقال مسؤول في الخلية لوكالة “إنترفاكس” إن 6 حالات إصابة جديدة تم تأكيدها في موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في العاصمة الروسية حتى الآن إلى 137.

وأضاف أن السلطات حددوا الأشخاص الذين احتك بهم المصابون، بمن فيهم ركاب الطائرتين اللتين وصلوا على متنهما من جنيف (في 9 مارس) واسطنبول (في 15 مارس).

وذكر المسؤول أن اثنين من الأشخاص الذين احتكوا بالمصابين وضعا في المستشفي.

المصدر: إنترفاكس