إيطاليا – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي ميلان ​الإيطالي، قد يتجه إلى الاعتزال في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة “La Gazzetta dello Sport” إلى أنه من المحتمل جدا أن يعلن صاحب الـ38 عاما اعتزاله بنهاية المنافسات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأحرز إبراهيموفيتش، الملقب بالسلطان “إبرا”، 3 أهداف وصنع هدفا واحدا، في 8 مباريات خاضها مع الميلان منذ عودته إليه قادما من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت تقارير إعلامية، زعمت في وقت سابق، أن نادي ميلان يخطط لتمديد عقد إبراهيموفيتش حتى العام 2021، علما بأن عقده الحالي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسات في الدوري الإيطالي متوقفة حاليا حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: sports.ru