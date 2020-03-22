إسبانيا – عقدت إدارة نادي برشلونة برئاسة، جوزيب بارتوميو، اليوم الأحد، اجتماعا مع لاعبي الفريق، حيث تمت مناقشة إمكانية تخفيض محتمل لرواتبهم بعد تعليق النشاط الكروي في إسبانيا للتصدي لكورونا.

ووفقا لصحيفة “El Mundo Deportivo” واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن لاعبي “البارسا” وعلى رأسهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفهموا اقتراح النادي لخفض رواتبهم، واعتبروا ذلك منطقيا ومعقولا في ظل الأزمة والظروف الحالية.

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أعلنت في الـ12 من الشهر الجاري، تأجيل كل مباريات “الليغا” لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، ينفرد برشلونة، حامل اللقب، بالصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

المصدر: matchtv.ru