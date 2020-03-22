بالتزامن مع أزمة كورونا.. أقوى زلزال منذ أكثر من قرن يهز عاصمة كرواتيا

بالتزامن مع أزمة كورونا.. أقوى زلزال منذ أكثر من قرن يهز عاصمة كرواتيا

كرواتيا – على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، هز زلزال قوى، اليوم الأحد، عاصمة جمهورية كرواتيا مدينة زغرب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مركز دراسات العلوم الجيولوجية الألماني GFZ تأكيده أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة حسب مقياس ريختر، وهذا أقوى زلزال يضرب زغرب منذ 140 عاما، ووقع مركزه على بعد ستة كيلومترات عن المدينة.

وأعلن رئيس معهد طب الطوارئ في زغرب، جاركو راسيتش، أن مراهقا في سن 15 عاما أصيب بجروح بليغة إثر انهيار مبنى سكني نتيجة للزلزال، وتم انتشاله من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، كما أصيب مراهق آخر بجروح خطيرة في الرأس نتيجة لانهيار سقف في مبنى آخر.

كما أسفر الزلزال عن عدة حرائق في المدينة وانقطاع الكهرباء عن بعض أحيائها.

ودعا رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، المواطنين إلى البقاء خارج منازلهم تحسبا لهزات أرضية جديدة، لكن ذلك دون الاقتراب من بعضهم البعض خشية من انتقال عدوى فيروس كورونا، في ظل تسجيل وفاة واحدة و206 إصابات بكورونا “كوفيد-19” في البلاد.

ونشرت قوات الجيش الكرواتي في العاصمة لإزالة الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وفي جمهورية سلوفينيا المجاورة، أعلنت السلطات أن الزلزال لم يلحق ضررا بمحطة كرشكو النووية (الوحيدة في البلاد)، لكن الجهات المختصة قد شرعت في مراجعة المعدات والأنظمة فيها كإجراء احترازي.

المصدر: رويترز