ليبيا – قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنها ستعلن عن تسلمها أول موقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية في غضون الأيام المقبلة.

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه ومنذ الاتفاق الذي جرى في الـ26 من فبراير الماضي بين الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى ورئيس جهاز الطب العسكري على تأمين مواقع العزل شرعت وزارة الصحة في إبرام عقودٍ لعدد من الشركات لتجهيز المواقع في 6مدن تقع فيها أو تقرُب منها منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية.

وبحسب الوزارة يتكون أول موقع عزل من اثنتي عشر غرفة لكلٍ منها دورة مياه كما يتكون أيضًا من غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة وصالة كبيرة مجهزة بثلاثين سريرًا خاصة بالحالات المشتبه بها فضلًا عن ثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة .

ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود فقد جرى تجهيز الموقع بغرف عناية فائقة متنقلة مصنعة خصيصًا لوزارة الصحة من شركة OSP.ITAL الايطالية وذلك بعد الاتفاق الذي جرى في الـ5 من أبريل من العام الماضي بين ممثلي الشركة والوكيل العام حول تقديم الدعم اللوجستي والفني من مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفيات ورفع قدرة خدمات الإسعاف والطوارئ.

صحة الوفاق قالت إنه وفقًا لإجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ستتولى تجهيز مواقع العزل،لافتةً أنها تملك في الوقت الحالي غرفَ عزلٍ متنقلة سيجري استخدامها في حال ثبوت إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد.

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