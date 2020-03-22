لبنان – أعلن الجيش اللبناني، مساء امس السبت، بدء انتشار قواته في كافة أراضي البلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لردع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن وحداته بدأت “هذا المساء بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال كل مؤسسة يشملها قرار التعبئة”.

وجددت قيادة الجيش اللبنانية دعوتها لوسائل الإعلام إلى “عدم نشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، أو الخوض بتحليلات أو إطلاق تكهنات وتوقيتات تتعلق بعملها، والرجوع دائما إلى البيانات الصادرة عن قيادة الجيش ومديرية التوجيه حصرا”.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، السبت، أن بلاده “في خطر كبير” بسبب أزمة فيروس كورونا، داعيا اللبنانيين إلى حظر تجوال ذاتي.

وأعلن دياب أنه سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز لفرض اجراءات الوقاية، لافتا إلى أن القوى الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى.

وسجلت في الأراضي اللبنانية، حتى مساء السبت، 230 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما، بما في ذلك 4 حالات وفاة.

المصدر: RT