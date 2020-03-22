روسيا – أكد رئيس شركة “روسنفط” إيغور سيتشين، أن أسعار النفط ستتوجه نحو الارتفاع، وخلال نصف عام ستأخذ توجها “صحيحا”، وذلك لأن مستوى الأسعار الحالي لا يسمح بعمل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وقال سيتشين للصحفيين: “تظهر معلومات حول توقف جزء من قطاع إنتاج النفط الصخري – هذه العملية بأت، والسعر المنخفض الحالي للنفط لا يسمح بإنتاج النفط الصخري بشكل فعال، ولذلك فإن السوق ستنتعش، وأعتقد أن ذلك سيكون سريعا، وسنرى خلال نصف عام تغيرات إيجابية نحو الاستقرار”.

وتشهد أسعار النفط تراجعا حادا بعد انهيار اتفاقية “أوبك +”، وسط توقعات متشائمة بأن أسعار النفط ستبقى في مستويات منخفضة ويمكن أن تزيد من تراجعها خلال الأشهر المقبلة.