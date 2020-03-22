الولايات المتحدة – ذكرت شركة Cepheid الأمريكية المختصة في إنتاج المعدات الطبية أنها حصلت على ترخيص عاجل من هيئة الدواء والغذاء يسمح باستخدام فحوصات سريعة خاصة بفيروس كورونا من صنعها.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي صدر عنها امس، أن هذا الفحص يمكن تشغيله على 23 ألف جهاز أوتوماتيكي تصنعها Cepheid وتتوفر لدى كثير من دول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن التحليل الجزيئي المستخدم في فحوصها تعطي النتيجة بعد 45 دقيقة، بينما يتطلب تحديد نتائج الفحوصات الأخرى التي تستخدم في الولايات المتحدة مدة أطول قد يصل إلى عدة أيام.

وتستعد الشركة لبدء عمليات توريد الفحوصات إلى المؤسسات الطبية في الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أنها جاهزة حاليا لتزويد المستشفيات بنحو 5 آلاف جهاز لإجراء التحاليل، لكنها لم توضح عدد الأشخاص الذين يمكنهم الخضوع لهذه الفحوصات حاليا.

وواجهت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية مشاكل كبيرة في رصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب النقص في الفحوصات الضرورية، حيث أجريت التحاليل فقط على الحالات الحرجة أو تلك التي تم التأكد من أنها احتكت بالإصابات المسجلة.

وحتى اليوم السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 25 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، بما في ذلك 290 وفاة.

المصدر: وكالات