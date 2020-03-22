ليبيا – طمئن شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن عملية توريد الوقود عبر مستودع مصراتة النفطي مستمرة لتزويد كافة المحطات بمدينة طرابلس وضواحيها.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس السبت أنه تعذر دخول الناقلة أنوار أفريقيا الموجودة على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري منذ يومين بسبب سوء الأحوال الجوية والتي سيتم إدخالها على الرصيف اليوم الأحد محملة بحوالي 32 مليون لتر من وقود السيارات والتي ستباشر في تفريغها وتوزيعها على محطات شركات التوزيع والمحطات بمجرد إرساءها.

ونوّهت الشركة بأن الوقود متوفر ولا داعي للإنجرار وراء الشائعات التي ترهق المواطن بإصطفافه لساعات طويلة على المحطات وخلق المختناقات المرورية و الإزدحام الغير مبرر خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها ضد فيروس كورونا.