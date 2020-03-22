الأمارات العربية – أكدت شركة “دانة غاز” الاماراتية، الأحد، أن مرافقها وعملياتها في إقليم كردستان تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أن معدلات الإنتاج لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها، إن “الغاز الطبيعي يشكل ما نسبته 75% من الإنتاج، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة”، موضحة أن “هذه العقود تسهم بنحو 50% من دخل الشركة السنوي ولا تتأثر بتقلبات أسعار النفط”.

وشددت الشركة على تمتعها بـ “وضع مالي متين، حيث بلغ الرصيد النقدي 425 مليون دولار بنهاية العام الماضي”، مبينة أنه “لا يتطلب منها تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموها في إقليم كردستان”.

وكالات