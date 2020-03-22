ليبيا – طالب عبدالمالك المدني المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” الموازية التابعة لـ ” بركان الغضب ” بإغلاق مطار مصراتة أمام الجميع على أن يقتصر للعلاج والوفود الدبلوماسية .

وكشف المدني بوقت مبكر من صباح الأحد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن هبوط طائرة في مطار مدينة مصراتة تقل عائلات من المسؤولين متسائلًا عن ما إذا كان “ على راسهم ريشة “ وفق قوله .

وأضاف بأن طائرة على متنها عائلات لمسؤولين حكوميين من مدينة طرابلس هبطت الليلة في مصراتة مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر هي رفضهم الدخول لما قال أنه ” جهاز الكشف عن فيروس كورونا ” .

وقال : ” هؤلا عائلات المسؤولين اللي عايشين في أوروبا، واللي كانوا يقولوا على ليبيا اقعدوا فيها الشهبة وكانوا يقولوا علينا احني “ماينعاشش معاكم يا شلافطية ” .

وطالب المدني هؤلاء قائلاً : ” بالله يا متعلمين ويا كلاس انتم خلوكم في أوروبا الفترة هذي وماتجوهاش البلاد الشهبة وماتوجناش احني الشلافطية لين يحز موضوع الكورونا وماتجيبوش معاكم الفيروس للشعب المسكين وشكرًا ” .

المرصد – متابعات