ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المسير حفتر ) لازال متعنتاً ويصر على السيطرة على طرابلس من اجل الوصول للسلطة وفي سبيل ذلك أراق دماء كثيرة لم يعبأ لها يوما وأزهق أرواح أكثر مما سجل من وفيات بسبب كورونا في العالم كله، بحسب زعمه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أضاف:” لذا فإن حفتر الآن هو أخطر على الليبيين من أي وباء يمكن تخيله لأنه مستعد من أجل الوصول لمراده أن يضحي بالشعب الليبي بأكمله”.

ورأى عضو مجلس الدولة أن البلاد الآن أمام سيناريو آخر بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة وفي الخفاء تستمر العمليات العسكرية وفي هذا الوضع ليس أمام حكومة الوفاق ومسلحيها إلا القضاء على ما وصفه بـ”الوباء الأخطر” على حياة الليبيين ومقدراتهم حسب تعبيره.

يشار الى أن مفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني قد سبق كرموس بمثل هذه التصريحات حيث قلل من خطورة فيروس كورونا مدعياً بأن قتال القوات المسلحة في طرابلس اهم من الخوف من الفيروس حاليا.