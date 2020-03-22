انجلترا – عرض نادي ليفربول على المتاجر الاستهلاكية، الاستعانة بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتاديها خلال هذه الفترة، نظرا للإقبال الكثيف على الشراء خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التنفيذي للنادي، بيتر مور، عبر “تويتر”: “رسالة إلى مديري السوبرماركت (المتاجر الاستهلاكية) (…)، مراقبو ملعبنا (الذين يعرفون بالإنجليزية بـ “ستيواردز”)، يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة على إدارة الحشود، إدارة الوقوف بالصف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم إلى سياراتهم… إلخ”.

ويتولى هؤلاء المراقبون الذين عادة ما يرتدون سترات ذات لون أصفر أو برتقالي، مهام عدة، أبرزها تنظيم دخول المشجعين إلى الملعب وخروجهم، وتوزعهم في المدرجات، ومراقبتهم خلال فترة المبارايات لضبط أي مخالفات.

ويمكن لليفربول في الوقت الراهن الاستغناء عن هؤلاء المراقبين في ظل تعليق منافسات كرة القدم المحلية، كما غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهلاكية في بريطانيا، ومواجهتهم مشاكل مع التدفق الكبير للمستهلكين المقبلين على شراء المواد الغذائية بكثافة في ظل تفشي “كوفيد-19” والدعوات للبقاء في المنزل وعدم الخروج منها سوى للضرورات القصوى.

المصدر: أ ف ب