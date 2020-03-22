ما حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة بعد جلسة تصوير مع ميسي؟

ما حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة بعد جلسة تصوير مع ميسي؟

إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة رغبة برشلونة في الاستغناء عن خدمات الفرنسي أنطوان غريزمان، خاصة بعد اختيار النادي له وليونيل ميسي لالتقاط الصور الترويجية لقميص الفريق للموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، إنه ليس لدى غريزمان أي خطط أخرى سوى البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده في 2024، كما أنه سعيد باللعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ويحلم بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بقميص “البلوغرانا”.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن إدارة برشلونة لا تفكر في الاستغناء عن لاعب جاء قبل عام فقط، وكلف النادي 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك دليلا آخر على بقاء المهاجم الفرنسي، بعد أن تم اختياره من قبل مسؤولي برشلونة رفقة زميله ميسي، لحضور جلسة التقاط الصور الترويجية لقميص الفريق في الموسم المقبل.

وقد زعمت صحيفة “سبورت” أن نادي برشلونة مستعد لبيع غريزمان مقابل 100 مليون، يورو خلال الميركاتو الصيفي المبقبل، أو إقحامه في صفقة تبادلية، لضم لاعب آخر أكثر أهمية للفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات