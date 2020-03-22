الولايات المتحدة – منعت شركة الخطوط الجوية الأمريكية “دلتا إيرلاينز” بطل العالم للملاكمة البريطاني، جوش تايلور ومدربه بن دافيسون، من السفر على متن رحلة لها، بسبب مزحة.

والحديث يدور حول تلقي شركة الطيران اتصالا هاتفيا من بطل العالم للملاكمة البريطاني بيلي جو سوندرز، قال فيها “مازحا” إن مواطنه جوش تايلور ومدربه “مصابان بفيروس كورونا”.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن تايلور، قوله: “عظيم – بيلي، لقد نجحت خطتك. نحن لن نسافر إلى أي مكان، لدينا مشاكل جدية. شكرا لك على ذلك. قالوا لنا إنه لا يوجد هنا مجال للمزاح. نحن الآن تحت مراقبة دقيقة لأن دلتا … (اللعنة) تأخذ هذا الأمر على محمل الجد”.

وهذه ليست المرة الأول التي يقدم فيها سوندرز على مثل هذه الأفعال، حيث سخر ذات مرة مع صديق له، في سبتمبر 2018 ، من امرأة مدمنة على المخدرات، فقد طلب منها ضرب أحد المارة بشكل عشوائي مقابل جرعة، وبالطبع لم تتلق أي شيء.

يذكر أن بيلي جو سوندرز (30 عاما)، يحمل حزام بطل العالم وفقا لمنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ويمتلك سجلا ناصع البياض خال من الهزائم في مسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 29 انتصارا، وكان من المفترض أن يواجه بطل العالم المطلق المكسيكي ساؤل ألفاريز “كانيللو”، يوم 2 مايو المقبل، ولكن النزال ألغي بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات