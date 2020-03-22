ألمانيا – يبدو أن انتشار فيروس “كورونا” في العالم لم يدفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتخلي عن عادتها في التسوق، حيث انتشرت صور لها وهي تتبضع من أحد المتاجر في برلين.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد ذهبت ميركل مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين والذي ترتاده دائما، بحسبما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت التقارير أن ميركل ذهبت أولا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها 4 زجاجات نبيذ والكريز والصابون وورق التواليت. ودفعت حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

وتظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملئ عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت خوفا من إطالة أمد الوباء.

وسجلت ألمانيا حتى يوم أمس السبت إجمالا 21000 إصابة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وناشدت ميركل الألمان المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

المصدر: RT