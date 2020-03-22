نحو ألفي روسي عالقون في مصر نتيجة إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين بسبب كورونا

نحو ألفي روسي عالقون في مصر نتيجة إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين بسبب كورونا

مصر – أعلنت مسؤولة في السفارة الروسية لدى القاهرة أن نحو ألفي مواطن روسي عالقون في مصر بسبب إلغاء الرحلات بين البلدين على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت سفيتلانا زوبوفا، القائمة بالأعمال المؤقتة للبعثة الروسية في مصر إن المواطنين الروس العالقين يتوزعون كالآتي: نحو ألف شخص في شرم الشيخ، وحوالي 860 شخصا في الغردقة، ونحو 100 شخص في العاصمة القاهرة.

وأوضحت أن معظم المواطنين الروس الذين لا يستطيعون مغادرة مصر كانوا قد دخلوها عبر تركيا، إضافة إلى عدة مئات دخلوها عبر كازاخستان.

وأكدت زوبوفا أن إمكانية إجلاء الروس العالقين قيد الدراسة، مضيفة أن هناك دولا أخرى تواجه مشكلات مماثلة.

المصدر: تاس