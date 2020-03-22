سوريا – أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع الجاهزية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها مخابر الصحة العامة حتى هذه اللحظة كانت سلبية ولم تسجل أية إصابة بالفيروس.

وقال يازجي إنه إلى جانب مشفى الزبداني الوطني الذي تم تخصيصه كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل فإن وزارة الصحة تعمل أيضا على رفع جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر على السوريين القادمين من دول فيها إصابات، ووضعهم في الحجر لمدة 14 يوما وأخذ اللطاخات اللازمة لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيق بحالتهم للاطمئنان عليهم بشكل كامل ودوري، موضحا أنه يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى ليكون هناك تكامل تام لعملية التصدي لفيروس كورونا من خلال وضع ضوابط لبقاء المواطنين في المنازل لأن ذلك وقاية حقيقية من أجل عدم حصول أي إصابات أو انتشار لهذا المرض في أي مرحلة من المراحل.

وأكد الوزير أنه يوجد في كل محافظة أمكنة للحجر وللعزل بجاهزية كاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل، مبينا أنه سيكون هناك فريق طبي خاص للتنقل بين أماكن الحجر الصحي بينما سيكن لأماكن العزل فريق طبي خاص ليقدم الخدمة بشكل كامل.

المصدر: سانا