انجلترا – ذكرت صحيفة صنداي تليغراف، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ينوي استئناف المسابقة في أول يونيو واستكمالها في ستة أسابيع، قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن هذه الخطة المبدئية تمثل “أفضل سيناريو” لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاطات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه وفقا للخطة الحالية، فإنه سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور مشجعين.

وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في إنجلترا، في 13 مارس الجاري، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.

ولكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول، بشرط تحسن الوضع الصحي.

ولكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو، ربما تمثل مشكلة، رغم أن الاتحاد الدولي “الفيفا”، قال إنه ينظر في “إعفاءات” محتملة.

المصدر: رويترز