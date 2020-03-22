10 وفيات ونحو 200 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا وماليزيا

10 وفيات ونحو 200 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا وماليزيا

إندونيسيا – أعلنت سلطات إندونيسيا وماليزيا اليوم الأحد تسجيلها 10 وفيات وقرابة 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بالوباء، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.

وأكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.

وفي ماليزيا، التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في المنطقة من حيث عدد المصابين، ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات إلى 1306 أشخاص، إثر إعلان وزارة الصحة اليوم عن تسجيلها 123 إصابة جديدة، 34 منها مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم أواخر فبراير قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

وسجلت في ماليزيا حتى الآن عشر وفيات بسبب الفيروس.

المصدر: رويترز