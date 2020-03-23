انجلترا – طلب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، من اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة فرانس برس فإن رئيس الاتحاد الدولي لأم الألعاب أرسل أمس الأحد رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، أوضح فيها أن كل مسؤولي المناطق في اتحاد القوى “يجمعون على أن إقامة الألعاب الأولمبية في يوليو هذا العام غير ممكنة وغير مرغوب بها”.

ويعد اتحاد ألعاب القوى من أهم الاتحادات الرياضية العالمية، وبات أكبر اتحاد يطلب رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية إرجاء دورة طوكيو.

وحدد كو، العداء السابق المتوج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 م، ثلاثة أسباب لطلب التأجيل:

– السبب الاول “مبدأ تكافؤ فرص المنافسة” بين الرياضيين نظرا لأن العديد منهم غير قادر على الاستعداد بشكل ملائم للألعاب في ظل القيود الواسعة المفروضة على حركة التنقل والسفر لمكافحة تفشي وباء تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن.

ورأى كو أن هذا يهدد “نزاهة الألعاب” الأولمبية الصيفية التي تقام مرة كل أربعة أعوام، ويراها العديد من الرياضيين بمثابة فرصة قد لا تتكرر.

– السبب الثاني أن الرياضيين، وفي ظل عدم تمكنهم من التمرن بالشكل المطلوب حاليا، قد يدفعون أنفسهم لبذل مجهود أكبر مع اقتراب موعد الألعاب “وهو ما يزيد من احتمال تعرضهم لإصابات قد تتسبب لهم بآثار خطرة في العام المقبل وربما لفترات أبعد”.

– السبب الثالث معاناة الرياضيين “للاختيار، إذا كان بالفعل لديهم خيار، لجهة متى وكيف يتمرنون، وأي خطر يسببه ذلك على صحتهم وعلى صحة عائلاتهم”، وأن “عدم اليقين بشأن إقامة الألعاب الأولمبية في يوليو، والرغبة المتأصلة والحافز من أجل التميز الموجودين لدى كل رياضيينا، يسببان معاناة فعلية يدفعنا جميعا لوضع حد لها”.

المصدر: أ ف ب