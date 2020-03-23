إسرائيل تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 1238 بينهم 24 في حالة حرجة

إسرائيل تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 1238 بينهم 24 في حالة حرجة

إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد المصابين إلى 1238 شخصا، بينهم 24 في حالة حرجة.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن “74498 شخصا في عزلة، وأن 5268 عملية اختبار أجريت للجمهور في الـ 24 الساعة الماضية”.

وأضافت أنه “من بين العدد الإجمالي للمرضى، تم تحديد إصابة 1144 منهم في حالة طفيفة، وتم حجر حوالي 600 منهم في فنادق بتل أبيب والقدس، أو وضعهم في عزلة منزلية، في حين أن 32 منهم في حالة جيدة”.

من جانبه، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردن، عن “إحراز تقدم تدريجي في فرض إغلاق أوسع في اسرائيل على ضوء انتشار فيروس كورونا”.

واضاف: “سنمضي قدما تدريجيا في فرض الإغلاق، وسنطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل، وستقسم إسرائيل إلى مربعات أمنية.

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ”13″، إلى أنه من الممكن قيام حكومة طوارئ في إسرائيل.

المصدر: وكالات