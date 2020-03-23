الولايات المتحدة – قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس “كورونا” في السجون.

وذكرت صحيفة “وول ستريت” اليوم الاثنين، أن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض.

ونقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله:”نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير”.

هذا وقد سجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعا هائلا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” ، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة، ما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابا.

المصدر: وكالات