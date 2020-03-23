السعودية – انخفض مؤشر البورصة السعودية اليوم الاثنين بأكثر من 2%، وتزامن ذلك مع هبوط أسواق عالمية وأسعار النفط بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي من جراء انتشار كورونا وتراجع الطلب على الخام.

وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر بورصة “تداول” تراجع بحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.61% إلى 5999 نقطة.

وواصلت أسهم البنوك ضغطها على حركة المؤشر، حيث تراجعت أسهم بنك “ساب” بنسبة 5%، ومصرف “الراجحي” بنسبة 1.3%، و”البنك الفرنسي” بنسبة 4%، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

كما يتداول سهم شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” عند مستوى 28.55 ريال، بانخفاض نسبته 1.21% عن سعر الإغلاق السابق.

وفي المنطقة العربية لم تكن البورصة السعودية الخاسر الوحيد، حيث تراجعت بورصة دبي بنسبة 3.73%، وبورصة أبوظبي بنسبة 2.12%. أما مؤشر بورصة قطر فقد تراجع بنسبة 2.65%.

البورصات الأوروبية:

تقبع الأسهم الأوروبية اليوم قرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات، بعد أن وسعت العديد من الدول إجراءات كبح انتشار وباء كورونا، حتى أن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” بنسبة 4.6%، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن.

وفي ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين، أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود.

وهوت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات بنسبة 12.7%، بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية لعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة لعام 2019.

البورصة الروسية:

تراجع مؤشرا بورصة موسكو، حيث انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.64% إلى 2246 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 5.21% إلى 876 نقطة، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، وجرى تداوله عند مستوى 81 روبلا للدولار و87 روبلا لليورو. وبحلول الساعة 12:44 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 81 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 80.75 روبل، أما العملة الأوروبية فقد صعدت بواقع 23 كوبيكا إلى 87.23 روبل.

أسواق الطاقة:

واصلت أسعار النفط التراجع اليوم، رغم اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي كورونا، مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وجرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 25.61 روبل للبرميل، بانخفاض نسبته 5.08%، كذلك تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.62% إلى 22.49 دولار للبرميل.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت بنحو 60% منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

وقال جيوفاني سيريو، رئيس الأبحاث في “فيتول”، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إنه “من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، أي نحو 10% من الاستهلاك العالمي اليومي للخام”.

المصدر: وكالات