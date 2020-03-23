ليبيا – دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أمس الأحد كافة المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والاسيوية والذين لم يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن التواصل بالإدارات المعنية.

الخارجية الليبية وفي بياناً لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت:”تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية كافة المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والاسيوية والذين لم يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن التواصل بالإدارات المعنية،.

وطالبت وزارة الخارجية الليبيين العالقين بالتواصل معها عبر الرابط التالي:” https://app.mofaicly.com/AppRegistration.aspx?fbclid=IwAR2_uzBsmKWGpDdVCGLsp0ippDHLXdsvDkEEStAwxIAcebQVAdSnLD1NZB4