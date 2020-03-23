الأردن – احتجز الأمن الأردني اليوم الأحد، عددا من الأشخاص الذين خرقوا نظام حظر التجوال.

وضبط العاملون في مديرية الأمن العام 693 شخصا، خالفوا أمر الدفاع رقم 2 (حظر التجوال)، بحسب الناطق باسم المديرية المقدم، عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، إنه سيتم حجزهم في مدرسة الملك طلال في منطقة خو، ومدرسة الحسا الثانوية للثقافة العسكرية، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أنه تم ضبط المخالفين من خلال دوريات، ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف المناطق.

وأكد الناطق باسم المديرية المقدم أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع، وسيتم ضبط كل من يخالفه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأعلنت الحكومة أن خرق حظر التجول يرتب عقوبة بالحبس تصل مدتها إلى سنة بالإضافة إلى غرامة فورية، استنادا إلى قانون الدفاع الذي تم تفعيله بإرادة ملكية.

المصدر: قناة “المملكة”