ليبيا – ثمن عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر ، الإثنين ، خطوة الرئاسي بفرض حظر التجول معتبرًا إياها خطوة جيدة .
وقال الشاطر في تغريدة عبر موقع تويتر ان هذه الخطوة يجب ان يتبعها ابعاد تهديد المدنيين من ما أسماها : صواريخ حفتر ” التي قال أنها تقتل وتدمر .
وفي شطحة من شطحاته التي لا تختلف عن شطحته الشهيرة يوم إقالة علي زيدان ، ذهب الشاطر إلى أبعد من ذلك بالقول أن أسطح تلك الصواريخ حاملة لما أسماها ” جرثومة الكورونا ” .
وأضاف :لابد من ابعاد هذا العدوان الذي يحمل مخاطر منها نشر الأوبئة الفتاكة وعلى السراج ان يحسم الموضوع ، كفاية 4 أعوام من التردد ” .
وتابع : ” تمنيت لو لم يستجب السراج لوقف اطلاق النار بحجة مكافحة وباء الكورونا ، مرتزقة حفتر حاملين للوباء وإبعادهم ضرورة قصوى لمنع تفشيه والمستفيد من ذلك هم جيش المرتزقة والمتضرر هم من حولهم.فان نجا البعض من مدفعيتهم فسيصابون جميعا بالوباء ليتسع الخرق على الراتق ، كارثة ” .
المرصد – متابعات