إسبانيا – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات المصابين بفيروس “كورونا” 462 حالة وفاة ليبلغ عدد إجمالي الوفيات 2182 حالة والمصابين 33089 شخصا في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، ” إن عدد حالات الوفاة بالفيروس وصل إلى 2182 قتيلا ، مسجلا 462 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية”.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إبى 33،089 إصابة من مستوى 28،572 إصابة سجلت امس الأحد.

وكانت عدة وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ التي تم إعلانها لمدة 15 يوما في 14 مارس الجاري لـ15 يوما إضافية.

المصدر: وكالات