ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا أمس الأحد في طرابلس اجتماعها الرابع برئاسة وزير صحة الوفاق احميد عمر.

كما قدم وكيل وزارة داخلية الوفاق خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقريره بشأن فرض حظر التجول واستجابة المواطنين للقرار.

وناقشت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها لجنة الحجر والعزل من توفير أماكن للعزل الصحي وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة بالإضافة لإمكانية حظر التجول بين المدن.

وكلفت اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي بوضع تصور للأموال التي تم تخصيصها للبلديات للإسراع في تجهيز الامكانيات اللازمة حتى يتسنى لها العمل بالشكل المطلوب.

كما إستعرض وكيل وزارة الخارجية خلال الاجتماع متابعة وتنسيق الوزارة مع القنصليات خارج البلاد لمتابعة الأوضاع الصحية للمواطنين بالخارج وتوفير كافة الاحتياجات لهم.