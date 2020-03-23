ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن من وصفهم بـ”قوات وميليشيات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) لم تلتزم في أي يوم بالهدنة حسب زعمه.

المجعي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه خلال الأيام الماضية ارتفع مستوى الخروقات بشكل كبير وكان لزاماً على قوات “بركان الغضب” (مسلحي الوفاق) الرد وبقسوة وبقوة على مصادر النيران، لافتاً إلى أن الرادع الوحيد الذي يستطيع فرض السلم والأمن في طرابلس هو هزيمة هذه”المليشيات”.

واضاف مدعياً :” كنا طيلة الفترة الماضية تستنزف هؤلاء المجرمين ولم تبدأ قوات عملية بركان الغضب بأي عملية عسكرية كانت دائماً ترد على مصادر النيران لكن في الكثير من الأحيان كانت الردود قاسية يتكبد فيها المجرم العديد من الخسائر، المجرم يجلب المرتزقة بالتالي لديه الكثير منهم وفي كل محاولة كان يتكبد الخسائر”.

وذكر في ختام حديثه أن الكفة تميل طوال المدة الماضية لصالح من وصفهم بـ”قوات بركان الغضب” من حيث التحضير والتجهيز حيث تم تخريج العديد من الدفعات العسكرية التي التحقت بميدان المعركة، معتبراً أن حفتر لا عهد له ولا ميثاق بالتالي قريباً سيفيض البركان في وجه المجرمين حسب تعبيره.