ليبيا – أكد الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا على ” قدرة الشعب الليبي على هزيمة كل اعدائه ولن يفشل في تحدي وهزيمة هذا الوباء ” .

وقال الناظوري اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي أن اللجنة قررت حظر كامل للتجوال طوال ساعات اليوم الـ24 من يوم الاربعاء الى يوم الجمعة مؤكدًا أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة قد تكون مالية .

وأضاف:” هذه الاجراءات رغم قسوتها الا انها من اجل سلامتكم ، نحن لا نريد ان نصل الى ما وصلت له ايطاليا و بقية الدول التي انتشر بها الوباء ” ، مشيراً إلى أن الشعب الليبي عريق في ثقافته الصحية وأنه على الجميع إتباع تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية .

وتابع:” كل من ينتقد في الوقت الحالي خائن و من يريد تقديم يد العون فليتقدم ، لقد اتفقنا مع المصارف ان توفر خدمات تسهل عمليات الشراء للمواطنين “.

وشدد الناظوري على أهمية التكافل الاجتماعي بين المواطنين وقال : ” اعتقد انه لا يوجد ليبي يرضى ان يبيت جاره بدون اكل او شرب” .

وختم رئيس الأركان العامة مؤكدًا على وفرة السلع التموينية وقال : ” السلع موجودة بكثرة و تكفي حاجة الشعب الى شهر أغسطس القادم أما العاطفة في الوقت الحالي لا تؤدي الى النتائج المطلوبة – في إشارة لتجنب عدم انتشار المرض ” .

المرصد – متابعات