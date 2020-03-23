اليابان – صرح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب “بشكل كامل”.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية تصريحات آبي بقوله:” إذا أصبح (عقد الألعاب الأولمبية في شكلها الكامل) صعبا، فعلينا أولا أن نفكر في الرياضيين وليس من المستبعد أن نتخذ قرارا بتأجيل الألعاب الأولمبية”.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الأحد، أنها ستمهل نفسها 4 أسابيع لاتخاذ قرار بشأن مصير أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، من خيارات عدة بينها التأجيل، بعد دعوات متزايدة لذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في بيان اليوم أنها “ستبدأ، بالتنسيق الكامل والشراكة مع اللجنة الأولمبية المنظمة لطوكيو 2020، والسلطات اليابانية وحكومة مدينة طوكيو، بنقاشات مفصلة لاستكمال تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي عالميا وتأثيره على الألعاب الأولمبية، بما يشمل سيناريو التأجيل” للألعاب التي من المقرر ان تستضيفها العاصمة اليابانية بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس القادمين.

ويأتي ذلك بعدما واجهت اللجنة الدولية والمسؤولون اليابانيون انتقادات واسعة على خلفية موقفهم المعلن بمواصلة التحضيرات لإقامة الألعاب الأولمبية في موعدها المقرر، واعتبار الرئيس الألماني للجنة الدولية، توماس باخ، أن القرار حاليا بشأن مصير الألعاب لا يزال خطوة سابقة لأوانها.

لكن اليومين الماضيين شهدا ارتفاع أصوات عدة مطالبة بالتأجيل بسبب استمرار وباء فيروس “كوفيد-19” الذي أدى إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم، وتسبب بشلل شبه كامل في عالم الرياضة، وأثر سلبيا على تحضيرات الرياضيين للأولمبياد.

وأدى تفشي الفيروس إلى تعليق الغالبية العظمى من الأحداث الرياضية حول العالم، وصولا إلى إلغاء بعضها أو إرجاء مواعيد كبرى كانت مقررة هذا الصيف، أبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

المصدر: وكالات