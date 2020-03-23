هولندا – تتعدد الوان وانواع المواد الغذائية التي توجد في الطبية بفائدتها الكبيرة للجسم وتقوية مناعتة وبنائه العضلي .

ويمكن لبعض الاطعمة التي نتناولها ان تقينا من بعض الأمراض. ولتعرف على هذه الاطعمة والوانها فيما يلي:

1- الأطعمة البيضاء..تحسن قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض