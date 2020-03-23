هولندا – تتعدد الوان وانواع المواد الغذائية التي توجد في الطبية بفائدتها الكبيرة للجسم وتقوية مناعتة وبنائه العضلي .
ويمكن لبعض الاطعمة التي نتناولها ان تقينا من بعض الأمراض. ولتعرف على هذه الاطعمة والوانها فيما يلي:
1- الأطعمة البيضاء..تحسن قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض
2- الأطعمة البنفسجية..تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز .
3- الأطعمة الحمراء..مفيدة للقلب وصحة الأوعية الدموية .
4- الأطعمة الخضراء..تنقية الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية .
وكالات