 انواع والوان المواد الغذائية التي تفيد الجسم في تقوية المناعة – صحيفة المرصد الليبية
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هولندا – تتعدد الوان وانواع المواد الغذائية التي توجد في الطبية بفائدتها الكبيرة للجسم وتقوية مناعتة وبنائه العضلي .

ويمكن لبعض الاطعمة التي نتناولها ان تقينا من بعض الأمراض. ولتعرف على هذه الاطعمة والوانها فيما يلي:

1- الأطعمة البيضاء..تحسن قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏نص‏ و‏طعام‏‏‏
2- الأطعمة البنفسجية..تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز .
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏طعام‏‏، ‏نص مفاده '‏طممة البنفسجية تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز‏'‏‏
3- الأطعمة الحمراء..مفيدة للقلب وصحة الأوعية الدموية . 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏نص‏ و‏طعام‏‏‏
4- الأطعمة الخضراء..تنقية الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية . 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏طعام‏‏، ‏نص مفاده '‏الأ تنقية الجسم من السموم الوقاية من السرطانية carefile‏'‏‏
وكالات